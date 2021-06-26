Эксперт рассказал, что помогло превосходству российской военной техники в Арктике

Фото: royalnavy.mod.uk

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что помогло России установить военное влияние в Арктическом регионе. По его словам, после холодной войны США упустили момент восстановления и расцвета российской армии.

— США спохватились поздно, поняв, что Арктика — это и кладезь полезных ископаемых, и кратчайший путь из Азии в Европу, и стратегический военный ресурс, — сказал эксперт.

Он добавил, что за последнее время Россия успела сохранить и приумножить свой ледокольный флот, а США и их союзники «остались в прошлом веке».

Дандыкин уточнил, что в скором времени проход кораблей через Северный морской путь с помощью новых атомных ледоколов станет круглогодичным. Это в значительной степени усилит возможности российского флота.

Так, Северный флот уже имеет собственный ледокол «Илья Муромец», сторожевое судно «Иван Папанин» и многие другие высококлассные единицы военно-морской техники, пишет Nation News.