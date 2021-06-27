Таро-нумеролог назвала даты, благоприятные для любви и финансовых вложений
В июле произойдет соединение Марса и Венеры в знаке Льва, что обещает многим людям любовные приключения. Об этом рассказала таро-нумеролог Анастасия Широкова.
По словам эксперта, Венера и Марс — гендерные планеты. Как и знак Льва, они отвечают за игру, флирт и секс. Поскольку соединение Марса и Венеры во Льве произойдет в летний период, отпуск и отдых на курортах дополнительно подогреют интерес людей к любовным приключениям. Однако Широкова рекомендует проявить аккуратность.
Астролог отметила, что соединение Венеры и Марса некоторое время будет терпеть удар квадратуры, что подразумевает конфликты. В связи с этим с начала второго летнего месяца до 13 июля рекомендуется быть осторожными в поступках, отношениях и финансовых вложениях.
Самыми благоприятными днями для того, чтобы проявить себя, будут 12 и 13 июля, поскольку к соединению Венеры и Марсу придет Луна и сформирует зажигательное ядро планет.
Широкова посоветовала запланировать важные публичные выступления на эти даты.
Вместе с тем людям, устраивающим шоу или перформансы, стоит быть внимательными в сфере своей деятельности, так как все творческие направления так или иначе связаны со знаком Льва, рассказала таро-нумеролог Пятому каналу.
Ранее астрологи предупредили знаки зодиака об опасностях, которые могут подстерегать их в июле 2021 года.