Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таро-нумеролог назвала даты, благоприятные для любви и финансовых вложений

Татьяна Плотникова

Развлечения
Таро-нумеролог назвала даты, благоприятные для любви и финансовых вложений
Фото: Pexels

В июле произойдет соединение Марса и Венеры в знаке Льва, что обещает многим людям любовные приключения. Об этом рассказала таро-нумеролог Анастасия Широкова.

По словам эксперта, Венера и Марс — гендерные планеты. Как и знак Льва, они отвечают за игру, флирт и секс. Поскольку соединение Марса и Венеры во Льве произойдет в летний период, отпуск и отдых на курортах дополнительно подогреют интерес людей к любовным приключениям. Однако Широкова рекомендует проявить аккуратность.

Астролог отметила, что соединение Венеры и Марса некоторое время будет терпеть удар квадратуры, что подразумевает конфликты. В связи с этим с начала второго летнего месяца до 13 июля рекомендуется быть осторожными в поступках, отношениях и финансовых вложениях.

Самыми благоприятными днями для того, чтобы проявить себя, будут 12 и 13 июля, поскольку к соединению Венеры и Марсу придет Луна и сформирует зажигательное ядро планет.

Широкова посоветовала запланировать важные публичные выступления на эти даты.

Вместе с тем людям, устраивающим шоу или перформансы, стоит быть внимательными в сфере своей деятельности, так как все творческие направления так или иначе связаны со знаком Льва, рассказала таро-нумеролог Пятому каналу.

Ранее астрологи предупредили знаки зодиака об опасностях, которые могут подстерегать их в июле 2021 года.

Читайте также:
карты Таронумерологкомментарий астролога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте