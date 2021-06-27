Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня

Татьяна Плотникова

Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В воскресенье, 27 июня, столичный регион по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, локальные ливни и грозы.

Температура воздуха в Москве составит 32–34 градуса, в Подмосковье возможно от 29 до 34 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что небольшие дожди и сухие грозы ожидаются в Москве с воскресенья, а днем позже их интенсивность возрастет.

Синоптик также предупредил, что до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь–десять градусов.

Читайте также:
МоскваМосковская областьпрогноз погоды на день
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте