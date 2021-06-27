Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В воскресенье, 27 июня, столичный регион по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, локальные ливни и грозы.

Температура воздуха в Москве составит 32–34 градуса, в Подмосковье возможно от 29 до 34 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что небольшие дожди и сухие грозы ожидаются в Москве с воскресенья, а днем позже их интенсивность возрастет.

Синоптик также предупредил, что до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь–десять градусов.