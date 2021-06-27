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Канадские ученые разработали приложение для обнаружения деменции

Михаил Алимов

Общество
Канадские ученые разработали приложение для обнаружения деменции
Фото: Pixabay

Ученые из Оттавы разработали приложение, с помощью которого люди старше 55 лет смогут отслеживать признаки ранних стадий деменции. Выполнено оно в формате калькулятора.

Канадские специалисты провели исследование, в котором задействовали около 75 тысяч человек. В итоге им удалось создать калькулятор, который на основе некоторых данных способен предупреждать о ранних стадиях деменции.

К таким данным относятся возраст человека, наличие вредных привычек и показатель стресса. Интернет-приложение оценивает их, обрабатывает результаты и показывает на экране результат, отмечает ФАН.

Ранее эксперты британской благотворительной организации назвали первые признаки появляющейся деменции. К ним относятся ухудшение зрения, речи, частая раздражительность и небольшие провалы в памяти.

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