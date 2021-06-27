Бесплатную воду раздают пассажирам на 17 станциях метро и МЦК из-за жары

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Хлобыстова Карта всех событий

Пассажирам столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) в воскресенье, 27 июня, снова бесплатно раздают питьевую воду из-за жары. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

По данным синоптиков, в городе в воскресенье ожидается до 33 градусов жары.

— В такую жару капля воды дороже алмаза. Бутылки с этой драгоценной жидкостью мы сегодня снова раздаем на станциях, — отметили в сообщении.

Питьевую воду пассажиры могут получить на станциях метро «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Ул. Скобелевская», «Кунцевская». Также воду раздают на станциях «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк», а также на станциях МЦК Стрешнево, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Нижегородская.

Ранее сообщалось, что в парках Подмосковья детям бесплатно раздают питьевую воду из-за жары.