Городские службы Москвы четыре раза проведут аэрацию дорог в воскресенье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Городские службы столицы четыре раза проведут аэрацию дорог за воскресенье. Об этом 27 июня сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— Городские службы уже приступили к первой на сегодня аэрации. Она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. За день работы повторим четыре раза, — говорится в сообщении.

Воздух в Москве 27 июня прогреется до 34 градусов, будет жарко, поэтому службы просят с пониманием отнестись к движению колонн техники по городским улицам и не препятствовать им.

Ранее власти рассказали о том, как коммунальщики будут работать в жару. Кроме того, сообщалось, что москвичам в воскресенье будут бесплатно раздавать питьевую воду на 17 станциях метро и МЦК.