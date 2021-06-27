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Ребенка на самокате насмерть сбил автомобиль на севере Москвы

Михаил Алимов

Руслан Давлетшин

Происшествия
Ребенка на самокате насмерть сбил автомобиль на севере Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Керамический проездКарта всех событий

На севере Москвы автомобиль сбил девятилетнего мальчика, который пересекал пешеходный переход на самокате, ребенок скончался от полученных травм. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ по столице в воскресенье, 27 июня.

— ДТП было сегодня, примерно в 11–12 часов, в Керамическом проезде. Водитель совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — заявили в ведомстве.

На месте работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ-21154, который не уступил дорогу ребенку. Прокуратура проконтролирует расследование случившегося.

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