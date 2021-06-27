Столичным заведениям общепита рекомендовали закрыть веранды из-за неблагоприятной погоды

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В связи с ухудшением погодных условий 27 июня столичным заведениям общественного питания рекомендуется временно закрыть летние веранды. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

— Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее столичное ГУ МЧС сообщило, что 27 июня в Москве ожидаются ливневые дожди, град и шквалистый ветер. Ведомство предупреждает, что в таких условиях следует соблюдать осторожность и придерживаться рекомендаций. Водителям необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию до других участников движения.

В городе возможно ухудшение видимости. По этой причине горожанам стоит быть внимательнее, избегать резких маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также горожанам посоветовали не оставлять детей без присмотра.

В свою очередь в пресс-службе городского хозяйства Москвы посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов, не укрываться под деревьями.