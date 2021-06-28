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Вирусолог назвал три причины рекордного всплеска коронавируса в России

Юлия Курганова

Общество
Вирусолог назвал три причины рекордного всплеска коронавируса в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В рекордном росте случаев заболевания COVID-19 в России виноваты те, кто пренебрегает мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низкий уровень вакцинации и появление в России индийского штамма коронавируса. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

— Год назад весной все были напуганы, настороженны и масками пользовались. И реально это привело к тому, что эпидемия притихла, — отметил он в интервью изданию «Лента.ру».

Ученый считает, что люди сильно расслабились из-за смягчения ограничений.

Также к причинам возникновения рекордного роста заболеваний вирусолог причислил вакцинацию на уровне всего 12–13 процентов и отметил, что этого недостаточно для появления коллективного иммунитета. Кроме того, в Россию попал индийский вариант SARS-CoV-2, который намного быстрее и эффективнее распространяется.

Специалист выразил надежду на то, что этот рост количества заболевших COVID-19 не будет столь же продолжительным, как предыдущие, добавив, что текущая волна пандемии уже почти такая же, как была зимой.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что за сутки в России выявили 20 538 новых случаев COVID-19. Вылечились за сутки 12 728 человек, умерли от коронавируса и его последствий 599 пациентов.

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