Названы опасные для мозга продукты, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера

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Исследователи перечислили самые опасные продукты для головного мозга. Они отметили, что есть связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Поэтому для снижения риска развития данного заболевания необходимо исключить определенные продукты.

Так, ученые рекомендовали отказаться от потребления выпечки, сладостей и газированных напитков, потому что они могут вызвать воспаление в головном мозге и повреждение нервных клеток. Также следует с осторожностью подходить к острой пище и специям из-за содержащегося в них капсаицина, который снижает умственные способности и негативно влияет на память.

Кроме того, жареная пища и фаст-фуд входят в число продуктов, которые представляют опасность из-за высокого содержания трансжиров, вызывающих снижение активности головного мозга.

Специалисты утверждают, что консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в колбасах, мясных продуктах и сыре, очень опасны для мозга. Они вызывают воспаление в нем и повреждают кровеносные сосуды, сообщается в британской арабоязычной газете Rai Al Youm.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что медики перечислили четыре фрукта, которые нельзя есть диабетикам. Больные сахарным диабетом должны особенно заботиться о своем здоровье. Небольшая неосторожность может негативно сказаться на их самочувствии.