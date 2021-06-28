QR-коды у посетителей заведений общепита начали проверять в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице с понедельника, 28 июня, вступают в силу ограничения на работу ресторанов и баров — временно их можно посещать только по специальному QR-коду. Его могут оформить переболевшие COVID-19 за последние полгода или сделавшие прививку. Указ о новых правилах работы заведений общественного питания ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в кафе будут пускать людей, которые сдали ПЦР-тест и получили отрицательный результат, но он будет действовать лишь три дня.

QR-код каждый желающий может получить:

— на ресурсе ЕМИАС.ИНФО;

— в сервисе электронной медицинской карты москвича на сайте mos.ru;



— на портале «Госуслуги»;

— с помощью приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»;

— в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе приниматься не будут.

Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в московские рестораны без QR-кода.

Заведения, которые не организовали систему пропуска посетителей через QR-коды, смогут работать только на доставку или на вынос.

Вакцинированные в российских регионах граждане смогут посещать рестораны в столице, предъявив QR-код с сайта госуслуг. Иностранцы смогут попасть в ресторан, показав QR-код, который они могут получить, сдав отрицательный тест на COVID-19 в одной из столичных клиник.

Люди с противопоказаниями к вакцинации смогут посетить бесковидные рестораны, предъявив QR-код по результатам ПЦР-тестирования. Такое же правило действует для тех, кто болел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как получить ресторанный QR-код москвичам и приезжим. С 25 июня появилась возможность оформить QR-код для посещения ресторанов и кафе без каких-либо ограничений.