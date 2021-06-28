Более 8 тысяч объектов благоустройства передали будущему парку «Яуза»

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Государственное автономное учреждение города Москвы «Парк «Яуза» уже получило 8,2 тысячи объектов озеленения и благоустройства для самой большой в Европе парковой территории, которая будет пересекать весь Северо-Восточный округ столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Ранее эти объекты на праве оперативного управления принадлежали различным городским структурам. Теперь свыше 4,6 тысячи объектов благоустройства и более 3,6 тысячи объектов озеленения перешли в ведение парка. Это позволит качественно развивать новое общественное пространство у воды, повысить экологическую и рекреационно-туристическую значимость территории, — сообщил Владимир Ефимов.

Процесс передачи объектов озеленения и благоустройства парку «Яуза» начался в марте 2020 года и завершится в конце 2021 года.

— В перечень переданных объектов вошли деревья, кустарники, газоны, цветники, тренажеры, пирсы, шезлонги, павильоны, велодорожки и другие объекты. Территория будущего парка «Яуза» проходит по всему северо-востоку Москвы. Здесь и скверы у Лазоревого и Тенистого проездов, и «Сад будущего», и территория вдоль Заповедной с «Певческим полем», и Ростокинский акведук, и парк спорта, и парк вдоль улицы Северодвинской. В перспективе это будет единая зеленая зона протяженностью более 16 километров с единым пешеходным маршрутом вдоль рек, минующим автомобильные дороги. Для комфортного отдыха и досуга москвичей необходимо, чтобы все эти объекты содержались в должном порядке, — отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Самый длинный экологический парк Европы протянется вдоль поймы столичной реки Яузы и ее притоков. Территорию площадью порядка 250 гектаров начали благоустраивать в 2016 году. На сегодняшний день уже приведены в порядок пять участков общей площадью 135 гектаров. Эта работа продолжается. Будущий парк «Яуза» как новое общественное пространство у воды должен стать одним из лучших мест для отдыха на северо-востоке Москвы. От МКАД до Ростокинского акведука сделают единую зеленую зону протяженностью более 16 километров.