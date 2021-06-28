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Свыше четырех тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за сутки

Юлия Павлушова

Город
Свыше четырех тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице за сутки от коронавируса вылечились 4433 пациента. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

За последние 24 часа в городе выявили 7248 новых случаев заболевания. Госпитализировали 1697 пациентов. Еще 124 человека скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

Всего за период пандемии в Москве от COVID-19 вылечился 1 148 291 пациент.

Оперштаб напоминает, что сохранить здоровье поможет вакцинация от коронавируса. Ее можно пройти в городских поликлиниках или в общественных местах, где работают выездные бригады. Кроме того, прививочные пункты открыли в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции в России нет, есть только решения отдельных регионов о необходимости прививки для работников различных отраслей. По его словам, такие меры нельзя назвать обязательной вакцинацией. Ситуация развивается де-факто и де-юре, подчеркнул Песков.

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