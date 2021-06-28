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Вассерман уверен, что в стране ведется ожесточенная антипрививочная кампания

Павел Гриднев

Общество
Вассерман уверен, что в стране ведется ожесточенная антипрививочная кампания
Фото: Андрей Эрштрем

Сейчас в стране ведется небывалая ожесточенная антипрививочная кампания. Об этом сообщил известный журналист и эрудит Анатолий Вассерман в ходе пресс-конференции «Дискриминация неминуемо наступит. Привитые против непривитых».

Публицист подчеркнул, что нынешнее разделение на привитых и непривитых — это очередное проявление разделения общества на думающих и обманывающих самих себя.

— Главная проблема не в том, что долго создавались вакцины (как раз с этим справились на редкость быстро), наша нынешняя проблема — в небывало массированной антипрививочной агитации, — сказал Анатолий Вассерман.

Он также отметил, что это не случайное, а совершенно сознательное и хорошо организованное преступление против страны и народа.

— Те, кто не прививается без явных медицинских противопоказаний, ставят под угрозу прежде всего собственное физическое и умственное здоровье. Из этого и проистекают физические ограничения возможностей, выражающиеся в формальном ограничении прав. Я не вижу тут поводов для разговора о дискриминации, я вижу тут основание для выводов, касающихся здоровья, и очень печальных, — подчеркнул Вассерман.

Эксперт добавил, что сам несколько дней назад сделал прививку.

— Есть разнообразные случаи медицинских противопоказаний к прививке. У меня, например, были временные противопоказания, так что я привился лишь недавно, хотя надеялся сделать это еще несколько месяцев назад, — заключил Анатолий Вассерман.

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