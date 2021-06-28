Движение поездов остановлено на участке Филевской линии московского метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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На участке голубой ветки столичного метро остановлено движение в связи с прошедшими в городе дождями. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Филевской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о затоплении станции метро «Ясенево». В связи с этим движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.