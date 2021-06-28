Россия и Китай продлили договор о сотрудничестве

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин официально объявили о продлении двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает Центральное телевидение КНР.

Встреча коллег прошла в формате видеоконференции.

— Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Владимиру Путину было передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил министра иностранных дел Яна Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.

Основные принципы современных отношений двух стран зафиксированы в договоре, который был подписан российским президентом с тогдашним главой Китайской Народной Республики Цзяном Цзэминем в 2001 году. Документ определяет, что сотрудничество стран базируется на доверительном партнерстве и стратегическом взаимодействии.