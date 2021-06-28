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Дарвиновский музей пригласил посетителей «научиться счастью»

Ольга Маркова

Развлечения
Дарвиновский музей пригласил посетителей «научиться счастью»
Фото: pixabay.com

Государственный Дарвиновский музей 1 июля приглашает москвичей и гостей столицы на однодневный проект «Научись счастью».

На крыше музея посетителей ждут живописные полотна с музыкальным сопровождением, знакомство с их авторами — врачами, художниками и музыкантами Машей Гусевой и Сашей Трофимовым, беседы об арт-терапии и рисование. Авторы проекта подарят взрослым и детям эстетическое удовольствие от живописи в сопровождении музыки и лечебное воздействие арт-терапии.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по арт-терапии, где, рисуя, человек может привести в гармонию свое психическое состояние. Метод арт-терапии основан на том, что внутреннее «Я» человека отражается в образах, которые он рисует.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей 11 июля на праздник «Макушка лета». Мероприятие посвящено дню Ивана Купалы. В программе также загадки, мастер-классы, викторины, встречи с интересными людьми.

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