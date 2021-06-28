Плот из такси: водитель оказался в ловушке на крыше машины из-за потопа в Москве. Видео

Фото: Telegram / Новости Москвы

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Багратионовская Карта всех событий

Водитель такси оказался в ловушке, пытаясь спастись от сильного дождя, из-за которого затопило улицу. Мужчина залез на багажник своей почти утонувшей машины. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы» в понедельник, 28 июня.

На них видно почти полностью ушедший в воду автомобиль такси. На его багажнике сидит мужчина.

Видео: Telegram / Новости Москвы

В комментариях к публикации подписчики канала написали, что это произошло рядом со станцией метро «Багратионовская».

Ранее на территории столицы начался сильный ливень. Дождь обрушился на центр Москвы примерно в 12:30. Кроме того, тучи начали собираться в северной и восточной частях города. По оценке синоптиков, ливень принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. Москва оказалась в центре волнового и активного циклона. Наиболее сильный дождь прогнозируется в вечернее время.

При этом в городе также ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, а местами даже до 21–26 метров в секунду. В некоторых районах города пройдет град диаметром до шести сантиметров.