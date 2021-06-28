«Вектор»: В России не обнаружены случаи заражения лямбда-штаммом COVID-19

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В России не фиксировались случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в 2020 году в Перу. Об этом сообщили в пресс-службе центра «Вектор» в понедельник, 28 июня.

— Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено, — рассказали в ведомстве.

Этот вариант обладает рядом характерных мутаций, в том числе в гене S-белка, которые могут иметь связь с такими свойствами, как устойчивость к нейтрализующим антителам и трансмиссивность, отмечает РИА Новости.

Ранее были названы симптомы штамма «лямбда». Среди них — высокая температура, непрерывный кашель, потеря обоняния и вкуса.

За последние сутки в России выявили 21 650 новых случаев заболевания COVID-19. По числу заболевших продолжает лидировать Москва, где зафиксировали за минувшие сутки 7246 случаев. На втором и третьем местах — Московская область и Санкт-Петербург. Там 2722 и 1335 заболевших соответственно.