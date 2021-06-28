Движение транспорта восстановили на Красноказарменной набережной после подтопления

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красноказарменная набережная, 4Ас1 Карта всех событий

Движение восстановлено после подтопления на участке Красноказарменной набережной столицы. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет об отрезке, расположенном в районе дома № 4А, строение один. Транспорт снова может проехать здесь по правой полосе.

Кроме того, на третьем транспортном кольце под Лефортовским мостом также открыли движение автомобилей, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что движение трамваев восстановили на одной из улиц в Басманном районе столицы после подтоплений. Речь идет об улице Радио.