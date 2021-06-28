Суд не стал арестовывать гражданина Китая по делу о торговле людьми

Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Пресненский районный суд Москвы не стал арестовывать гражданина Китая Лю Цзюна по делу о торговле людьми. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

По данным представителя ведомства, суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения мужчины под стражу.

Как ранее сообщали СМИ, Лю Цзюн мог обращаться в агентство, которое оказывало услуги по подобру суррогатных матерей. Максимальный срок за такое преступление по статье «торговля людьми» — 10 лет лишения свободы.

По решению суда Лю Цзюна освободили в зале правосудия.

Ранее «ВМ» сообщала, что гражданина Китая задержали во время его попытки уехать из России с ребенком, рожденным от суррогатной матери. По предварительным данным, Цзюнь является членом одной из пяти китайских семей, чьих суррогатный детей изъяли 23 июня. Уголовное дело было возбуждено в 2020 году, когда в одной из квартир в Одинцове были обнаружены несколько детей, один из которых был мертвым.