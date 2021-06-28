Городские службы оценили работу по устранению последствий непогоды в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Все столичные системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды в Москве нет, — говорится в сообщении.

Ранее Дептранс рассказал об устранении последствий, возникших из-за сильного ливня. В Москве выпало до 70 процентов месячной нормы осадков, из-за этого несколько улиц столицы затопило. Городские службы работают над возвращением в штатный режим работы транспорта и московских дорог.