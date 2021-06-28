А мои ли это ценности: как в семейном центре помогают найти себя

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Порой возникает ощущение, что у всех вокруг — хобби, любимая работа, активная и интересная жизнь, а у вас ничего этого нет. Как найти себя и почувствовать собственную ценность и реализованность, рассказал психолог семейного центра «Хорошевский» Константин Базаев.

Прислушаться к себе

Спросите себя о том, что вы чувствуете, когда думаете о своих планах, желаниях? Какие эмоции вызывают у вас мысли о себе и своем будущем? Так вам будет легче понять, к чему вам стоит идти. Может, вам и не хочется заниматься чем-либо, а вы просто реализовываете чужое желание, навязанное вам?

Перестать сравнивать

Все люди разные, у всех есть свои сильные и слабые стороны. Если ваш друг умеет потрясающе рисовать, а вы нет, это не значит, что вы становитесь плохим. Избавьтесь от привычки сопоставлять себя с окружающими. Подумайте, от кого раньше вы могли слышать сравнение себя с кем-либо? Насколько вы согласны с этим?

Провести ревизию

Каким вы хотите быть, к чему вы стремитесь? Часто можно увидеть «сборную солянку» всех возможных занятий и навыков. Хочется и в карьере успехов добиться, и полностью в семью вложиться, и пять языков выучить, и на скрипке играть, и путешествовать… Придется принять, что наши возможности не безграничны, чисто физически невозможно заниматься всем и сразу. Расставьте приоритеты, подумайте, какие занятия и вправду вам близки, а какие нет.

Принять себя

Узнав о своих способностях, потребностях, ценностях и желаниях лучше, становится проще принять их. Ведь это часть вас, ваша уникальность.

Начать действовать

Лишь после прохождения вышеуказанных этапов появляется возможность действительно реализовывать конкретные действия, дающие ощущение собственной ценности. После обретения чувства понимания себя, расстановки приоритетов, а также избавления от тревожных переживаний по поводу собственных недостатков становится реальнее, проще и понятнее идти к своей цели.

Обрести себя

В семейный центр «Хорошевский» обратилась за консультацией мать двоих детей Наталья, она была крайне неудовлетворена собой. Ей казалось, что все знакомые — успешные люди, довольные жизнью, а она застряла в быту, перестала развиваться, стала скучной и глупой. Во время консультации выяснилось, что она чувствует себя по-настоящему комфортно в роли матери, проводя время с детьми. Стремления же к построению карьеры оказались не ее желанием, а были механически скопированными у ее окружения. В ходе работы с психологом она смогла осознать и принять собственные ценности, не сопоставляя себя с другими людьми, научилась распоряжаться свободным временем, а также нашла занятие, которое приносит ей удовольствие.

Если вы замечаете, что вам трудно понять свои желания, испытываете сложность в принятии себя и ощущаете свою нереализованность, обращайтесь за консультацией психолога в столичные семейные центры. Для получения онлайн-консультаций жители столицы и подростки могут оставить заявку на портале «Мой семейный центр».