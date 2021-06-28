Мужчина поджег частный дом в Подмосковье стоимостью почти миллион рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Ленинский городской округ Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в Ленинском городском округе. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, домовладение стоимостью около миллиона рублей расположено на улице Калиновой в дачном некоммерческом товариществе. 52-летний хозяин дома рассказал, что постройку подожгли неизвестные.

Оперативники выяснили, что к поджогу может быть причастен неоднократно судимый 29-летний уроженец Кировской области.

Подозреваемый рассказал силовикам, что пытался украсть строительные инструменты и компрессор из соседнего дома, но его спугнул звук подъехавшей машины. Тогда, разозлившись, он спрятался в доме потерпевшего и поджег это здание.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу, отметила Татьяна Петрова.