Почти 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали пятнадцать рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны семь рейсов и отменены восемь. А в аэропорту Внуково задержаны десять рейсов и отменены два рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО