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Диетологи назвали фрукт, который поможет похудеть

Полина Долганова

Общество
Диетологи назвали фрукт, который поможет похудеть
Фото: pixabay.com

Ананас является фруктом, способным снизить вес человека. К такому выводу пришли американские диетологи и специалисты в области правильного питания.

Так, врач-диетолог и соосновательница образовательной платформы о здоровом питании Ванесса Риссетто отметила, что в ананасе содержится всего 52 килокалории на 100 граммов. Есть фрукт с осторожностью рекомендуется тем, кто сидит на низкоуглеводной диете, так как активное потребление ананасов может привести к превышению нормы углеводов в сутки.

Врач добавила, что в ананасе содержится специальный фермент, способный расщеплять белок и помогающий лучше усваиваться некоторым другим питательным веществам.

— Считается, что бромелайн помогает сжигать жир. Почему? Он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира, — рассказала специалист.

В ананасе также содержится много клетчатки, которая помогает сохранить чувство сытости. Об этом рассказала диетолог, преподаватель йоги и автор книги «Диета малых перемен» Кери Ганс. По ее словам, клетчатка в ананасе также активизирует пищеварение и действует как натуральное слабительное.

Кроме того, ананас богат марганцем — веществом, которое помогает организму нормально функционировать и перерабатывать пищу. Высокое содержание витаминов C, B1, B2, B3 и B6 в ананасе укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с микробами.

Диетологи подытожили, что, несмотря на очевидную пользу ананаса, его, как и любой другой продукт, следует употреблять в умеренных количествах и не надеяться только на него в процессе похудения, пишет Women’s Health.

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