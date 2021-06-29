Названы пять самых властных и независимых женщин по знаку зодиака

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Астрологи рассказали о пяти знаках зодиака, представительницы которых рождаются самыми властными, независимыми и свободолюбивыми.

Так, например, женщина-Овен отличается особым упрямством. Она всегда добивается своих целей и не спрашивает чужого мнения. Из уважения к партнеру она может послушать советы, но это не значит, что она примет их к сведению. Таким женщинам рекомендуется научиться смирению.

Женщина-Телец является нежной и доброй натурой. Ради других людей она способна на многое, даже на самые безрассудные поступки. Эта дама привыкла держать все под контролем и никогда не поддаваться на манипуляции. Если что-то в ее жизни пойдет не так, она точно не станет молчать. Идеальным партнером для такой девушки является заботливый и галантный мужчина.

Женщины-Близнецы отличаются тяжелым характером. При всей своей внешней простоте они наиболее чувствительны и эмоциональны. В отношениях такая дама всегда будет занимать лидирующую позицию. С ней также бесполезно вступать в спор.

Женщина-Стрелец больше всего ценит свободу. Она способна оценить заботу партнера и может казаться самой лучшей женой на свете. Однако если кто-то попытается ей указывать, она сразу пойдет в атаку, а после этого разорвет все отношения.

Женщина-Козерог отличается консервативным взглядом на жизнь. Она, как правило, сдержана и сосредоточена. Дама-Козерог идеально впишется в семейные отношения. Она способна создать уют и организовать порядок в доме, однако нарушать ее личные границы не дозволено никому, пишет Femmie.ru.