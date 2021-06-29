Столичные врачи вылечили 4854 пациента с коронавирусом за сутки

26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили 4854 пациента с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. Об этом во вторник, 29 июня, сообщается в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 излечились 1 153 145 человек.

За последний день врачи также выявили 6209 новых пациентов с коронавирусом. Госпитализировано было 1757 человек, 121 пациент скончался. Еще 680 москвичей в настоящее время находятся на ИВЛ.

Ранее главный врач столичного диагностического центра № 5 Павел Гуляев сообщил, что не стоит делать тест на коронавирус перед вакцинацией от данной инфекции, так как антитела не являются противопоказанием для прививки. Гуляев добавил, что противопоказаний для вакцинации очень мало и о них предупредит врач.

Кроме того, препарат для вакцинации «ЭпиВакКорона» теперь стал доступен в том числе и в шприц-дозах, представляющих из себя готовое к использованию медицинское изделие, которое способствует оптимизации процесса вакцинации и делает его более удобным как для пациента, так и для врача.