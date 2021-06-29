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Сотрудники ФСБ выявили хищение 19 млн рублей у госпредприятия Крыма

Илья Ашуров

Происшествия
Сотрудники ФСБ выявили хищение 19 млн рублей у госпредприятия Крыма
Фото: teplystan.mos.ru

Дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ завели в Крыму. По нему проходят трое подозреваемых, которые обвиняются в хищении 19 миллионов рублей. Об этом 29 июня, во вторник, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, в 2018 году госпредприятие заключило с коммерческой компанией контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Сумма договора составляла 54 миллиона рублей, а субподрядчиками выступили два общества с ограниченной ответственностью и один управляющий.

По словам представителя ведомства, мужчина (управляющий — прим. «ВМ») вступил в сговор с сотрудниками госпредприятия, а также с компанией, которая должна была отвечать за приемку работ.

Чтобы похитить деньги, трое злоумышленников сговорились и внесли недостоверные сведения о стоимости и объемах работ в акты. Таким образом, мужчины смогли похитить не менее 19 миллионов рублей.

— Тем самым госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, — заключили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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