Выставка «Рождение стекла» откроется в галерее XXI века

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В Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Рождение стекла». Экспозиция посвящена творчеству художников Натальи Воликовой и Татьяны Новиковой, которые работали со стеклом с конца 1970-х годов.

Художницы расширили границы стекла как материала, заставляя работать внутреннее пространство, преломление света, отражения, используя для своих произведений принципы и идеи актуального искусства. Их произведения искусства созданы не только из хрупкого прозрачного стекла. В них есть и камень, и металл, и проволока. Авторы обладают легко узнаваемым творческим почерком, который в годы застоя был признан прорывом.

В экспозиции представлены работы разных лет: рисунки и дневниковые наброски из личных архивов авторов, стекло Воликовой и Новиковой из частных собраний.

Выставка будет открыта с 8 по 31 июля, сообщается на сайте галереи.