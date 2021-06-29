Столичные власти назвали востребованными меры поддержки предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Действующие меры поддержки предпринимателей в сфере общественного питания пользуются популярностью, ожидается, что новый пакет также будет востребованным. Об этом сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов во вторник, 29 июня.

— Я думаю, что меры будут востребованы практически все. У нас достаточно широкая палитра мер поддержки для субъектов малого предпринимательства... Наша статистика говорит о том, что действующая палитра, действующая линейка мер поддержки достаточно популярна среди малого предпринимательства, — рассказал глава ведомства.

Более 17 тысяч предприятий общепита функционируют в столице, все меры поддержки будут востребованы, отметил Пуртов в эфире телеканала «Россия 24».

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Теперь они входят в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Так, предприятия получат отсрочку от уплаты за аренду. Отсрочка также распространяется на платежи за третий квартал 2021 года, если помещение берется в аренду у города.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.