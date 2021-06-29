Подозреваемого в нападении на журналистов столичного телеканала задержали в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мужчина, напавший на журналистов телеканала «Россия 1» в начале июня, задержан. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 29 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 3 июня в квартире, расположенной в одном из домов на Ломоносовском проспекте города Москвы. Журналисты телеканала выполняли редакционное задание и проводили в этом месте съемки. Мужчине это не понравилось. Он напал на сотрудников редакции и принуждал их отказаться от журналистского расследования. При этом, как утверждает Иванова, он причинил журналистам телесные повреждения.

Мужчину 1980 года задержали при помощи сотрудников СОБР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Ранее «ВМ» писала о испанских журналистах, найденных мертвыми в Буркина-Фасо. Их похитили во время нападения на патруль по борьбе с браконьерами, деятельность которого они освещали. Вместе с ними был коллега из Ирландии, он тоже найден мертвым.