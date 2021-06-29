Ученые придумали помогающий похудеть замок для рта

Фото: otago.ac.nz

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии создали магнитный замок, который не дает открыть рот более чем на два миллиметра, что позволяет избавиться от лишнего веса.

В течение двух недель испытуемые женщины потеряли в среднем около 6,4 килограмма. В этот период они находились на жидкой диете, что не влияло на вкус пищи и не препятствовало питью.

В опросниках респонденты отметили, что им сложно было произносить некоторые слова, также иногда они ощущали дискомфорт. При этом устройство мотивировало женщин и дальше придерживаться методик по похудению, отмечается на сайте университета.

Ранее врач-эндокринолог перечислила способы, которые помогут избавиться от разных видов жира. Так, по словам специалиста, в данном вопросе может помочь изменение образа жизни, увеличение физических нагрузок и коррекция рациона питания.

Кроме того, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский перечислил пять главных ошибок при похудении. Одна из ошибок заключается в стремлении похудеть только за счет физических нагрузок.