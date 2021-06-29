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День Покровского собора отметят в Москве

Ольга Маркова

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День Покровского собора отметят в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Покровский собор 12 июля отметит 460-летний юбилей. Храм Василия Блаженного был возведен в 1555–1561 годах по велению царя Ивана Васильевича Грозного в честь покорения Казанского царства. В этот день один из самых главных символов столицы приглашает жителей и гостей города на большой праздник.

Программа откроется праздничным богослужением в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Все желающие смогут осмотреть музей самостоятельно или с обзорной экскурсией «Покровскому собору 460». Посетители увидят подлинные архитектурные детали, интерьеры и иконостасы 10 церквей, настенные росписи XVI–XX веков, святыни храма, великолепную коллекцию древнерусской иконописи.

Вокальный ансамбль «Дорос» подарит посетителям духовное пение.

Юные гости Покровского собора смогут принять участие в музейных занятиях «Открытка из Покровского собора», «Строим Покровский собор вместе», «Предивные главы Покровского собора», «Игры московского торга», «Творчество без границ», «Каллиграфия Древней Руси: вязь».

Квест «Секреты древних мастеров» по территории собора поможет увидеть необычное в обычном. А кроссворд «Архитектурная мозаика» можно будет разгадать только в Храме Василия Блаженного.

Завершат праздничную программу «Соборные звоны» в исполнении звонаря Московского Кремля И. В. Коновалова.

Стоимость билетов на праздничную программу составляет 1 рубль, сообщается на сайте музея.

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