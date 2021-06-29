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Москвичей предупредили о сильном ветре 29 июня

Иван Юминов

Город
Москвичей предупредили о сильном ветре 29 июня
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве до 21:00 во вторник, 29 июня. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, до 21:00 в столице ожидается сильный ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.

Москвичам не стоит укрываться от непогоды под деревьями и парковать около них автомобили, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «оранжевый» уровень опасности до 30 июня из-за жары. Горожан ждет комфортная и солнечная погода в первые выходные июля — в столичный регион придет скандинавский циклон. Погода значительно улучшится в предстоящие субботу и воскресенье. Так, 2 и 3 июля в Москве температура будет составлять от 10 до 15 градусов по ночам и от 21 до 27 градусов днем.

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