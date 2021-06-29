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Вассерман призвал уделять особое внимание сохранению и укреплению здоровья подростков

Павел Гриднев

Общество
Вассерман призвал уделять особое внимание сохранению и укреплению здоровья подростков
Фото: Алена Куренова

Известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает необходимым уделять особое внимание сохранению и укреплению здоровья подростков, в том числе молодых людей призывного возраста. Об этом он сообщил в ходе видео-конференц-связи с врачами в рамках посещения ГБУ ПКБ № 4 на востоке Москвы.

Эксперт отметил, что в число основных задач любого государства входит особое внимание к здоровью детей и подростков. От этого зависит репродуктивный и трудовой потенциал страны, а значит, и национальная безопасность.

— Сейчас идут два встречно направленных процесса: один — это ухудшение здоровья призывников, а второй — улучшение обстановки в самих воинских частях. Надеюсь, это все не дойдет до уровня, когда ребят придется в первую очередь докармливать и долечивать. Поэтому необходимо изначально уделять большое внимание сохранению и укреплению здоровья призывников, — заявил Анатолий Вассерман.

По его словам, военным комиссариатам необходимо тесно взаимодействовать с образовательными, медицинскими, правоохранительными организациями по повышению эффективности подготовки юношей к службе в армии, в том числе ее медицинской составляющей.

— Я считаю, что только тесное взаимодействие между образовательными, медицинскими, правоохранительными организациями может дать хороший результат. Здоровье подрастающего поколения должно быть на первом месте для города и страны. Оно и есть потенциал для развития всего государства, — подвел итог политический аналитик.

Напомним, что Анатолий Вассерман ведет сейчас сбор подписей в Преображенском избирательном округе № 205 для выдвижения своей кандидатуры на выборы депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.

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