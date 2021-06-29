Пассажиропоток московского метро после перевода на удаленку снизился на семь процентов

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Пассажиропоток столичного метро снизился на семь процентов, а число машин на дорогах уменьшилось на два процента после перевода части сотрудников компаний на удаленный формат. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 июня.

— На этой неделе на дорогах и в общественном транспорте стало значительно меньше людей. Это связано с тем, что часть сотрудников перешла на удаленную работу, — рассказали в ведомстве.

Машин на дорогах стало на 50 тысяч меньше, число пассажиров в наземном транспорте снизилось на 290 тысяч, а в метро — на 420 тысяч человек, отмечает РИА Новости.

С 28 июня столичные компании должны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и людей, у которых есть хронические заболевания.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.