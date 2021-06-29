Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пять стран, куда россияне могут поехать с отрицательным ПЦР-тестом

Иван Юминов

Общество
Названы пять стран, куда россияне могут поехать с отрицательным ПЦР-тестом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россияне могут посетить пять зарубежных стран при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Великобритания

Туристам потребуется сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до отправления. Без него туристов могут оштрафовать на 500 фунтов при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

За два дня до въезда также потребуется заполнить форму для выдачи персонального QR-кода. Первые десять дней по прибытии в страну придется провести в самоизоляции.

Южная Корея

Власти азиатской страны требуют предоставить мазок на коронавирус в течение двух дней до вылета. Оказавшись в республике, туристы столкнутся с обязательным двухнедельным карантином.

Россиянам для поездки в Корею потребуется основание, например, в виде получения образования, так как массовый туризм там еще не восстановлен.

Германия

Путешественникам требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за два дня до въезда в страну. Также тест можно сдать по прибытии в один из аэропортов страны.

Туристам предстоит провести десять дней в карантине, но этот срок можно сократить до пяти суток при сдаче повторного отрицательного ПЦР-теста. Также потребуется заполнить форму на сайте здравоохранительного ведомства страны.

Эстония и Латвия

Тест нужно будет сделать за 72 часа до прибытия. Транзитные пассажиры, а также дети младше 11 лет, моряки и сотрудники транспортных компаний под данные ограничения не попадают. Россиянам придется провести десять дней в самоизоляции, отмечает Nation News.

Читайте также:
ПЦР-тесткоронавирустуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте