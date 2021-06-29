Названы пять стран, куда россияне могут поехать с отрицательным ПЦР-тестом

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Россияне могут посетить пять зарубежных стран при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Великобритания

Туристам потребуется сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до отправления. Без него туристов могут оштрафовать на 500 фунтов при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

За два дня до въезда также потребуется заполнить форму для выдачи персонального QR-кода. Первые десять дней по прибытии в страну придется провести в самоизоляции.

Южная Корея

Власти азиатской страны требуют предоставить мазок на коронавирус в течение двух дней до вылета. Оказавшись в республике, туристы столкнутся с обязательным двухнедельным карантином.

Россиянам для поездки в Корею потребуется основание, например, в виде получения образования, так как массовый туризм там еще не восстановлен.

Германия

Путешественникам требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за два дня до въезда в страну. Также тест можно сдать по прибытии в один из аэропортов страны.

Туристам предстоит провести десять дней в карантине, но этот срок можно сократить до пяти суток при сдаче повторного отрицательного ПЦР-теста. Также потребуется заполнить форму на сайте здравоохранительного ведомства страны.

Эстония и Латвия

Тест нужно будет сделать за 72 часа до прибытия. Транзитные пассажиры, а также дети младше 11 лет, моряки и сотрудники транспортных компаний под данные ограничения не попадают. Россиянам придется провести десять дней в самоизоляции, отмечает Nation News.