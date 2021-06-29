Россию на Олимпиаде в Токио будут представлять 335 спортсменов

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Состав олимпийской сборной России включает в себя 335 спортсменов. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

— Состав команды утвержден, будут выступать 335 спортсменов. По сравнению с предыдущими Играми в Рио, это плюс 50 человек, — заявил он.

Для принятия решения, отметил он, ОКР ждет квалификационных выступлений российских баскетболистов. Они состоятся в ближайшие дни. После чего комитет полностью закроет окно заявок, отметил Поздняков, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что японские инвесторы просили перенести Олимпиаду в Токио на несколько месяцев. Они хотят, чтобы больше людей успели посетить спортивные мероприятия — это хоть как-то покроет их убытки от введенных эпидемиологических мер.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.