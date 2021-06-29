Мамам детей с онкологическими заболеваниями устроили день красоты

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Для мам детей с онкологическими заболеваниями состоялся «День красоты» при поддержке благотворительного фонда «Жить». Эта акция направлена на то, чтобы женщины, которые все свободное время тратят на уход за своими больными детьми, вспомнили о своих потребностях.

— В этот день мы пригласили мастеров, которые делали прически и косметические процедуры. А с детишками занимались аниматоры — проводили для них различные мастер-классы, — сообщила директор фонда Виктория Бирюкова.

По ее словам, место для проведения акции помог получить глава округа Царицыно Дмитрий Хлестов.

— Ко мне обратилась Виктория с просьбой помочь выделить помещение. И я предложил провести праздник в центре досуга «Личность», учредителем которого являюсь, — рассказал он.

Также он объяснил, что из-за эпидемиологической ситуации в столице непросто найти место для проведения таких мероприятий и он готов в будущем предоставлять аренду центра. По его словам, идет подготовка к еще одной благотворительной акции, которая будет проведена в июле.