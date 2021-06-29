Врач рассказал, что губит печень человека

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Гепатолог Дмитрий Монахов рассказал, какие факторы негативно сказываются на работе человеческой печени. Среди них — жирная пища и алкоголь, с которыми даже обладающая регенерацией тканей печень не всегда может справиться.

По мнению специалиста, пассивный образ жизни, алкоголь, употребление «нездоровой» пищи или переедание в целом очень сильно влияют на орган.

Чтобы вернуть печень в норму, считает врач, следует придерживаться средиземноморской диеты. Необходимо питаться по пять-шесть раз в день — три основных приема пищи и несколько перекусов. Также стоит обогатить свой рацион продуктами с высоким содержанием витаминовA, D, E, K и B12.

Помимо этого, важно отдать предпочтение продуктам растительного происхождения, есть как можно больше круп, рыбы и иных морепродуктов, сократить потребление красного мяса, а также использовать оливковое масло для приготовления блюд.

— Шпинат, брокколи, брюссельскую капусту — они приводят к снижению жировых включений в клетках печени. Зеленый чай богат антиоксидантами. Хотите усилить лечебные свойства? Добавьте немножко меда или лимона. Нежирные сорта рыбы, брусника, черника — все это продукты с большим количеством антиоксидантов, — резюмировал Монахов в интервью Пятому каналу.

Ранее ученые подтвердили полезность кофе в профилактике болезней печени. У любителей кофе риск развития хронических заболеваний или жировой болезни печени был на 20 процентов меньше, чем у тех, кто не пьет кофе. Кроме того, у употребляющих кофе на 49 процентов меньше риск умереть от хронических болезней печени.