Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин готов сделать все для защиты России. Об этом во вторник, 29 июня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации с британским эсминцем. Пресс-секретарь объяснил, смог бы Путин отдать приказ о стрельбе по кораблям НАТО в случае нарушения российских границ.

— Всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам, наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что не стоит думать и говорить о подобных сложных ситуациях.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.