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Тринадцать человек пострадали в аварии с «газелью» в Волгоградской области

Полина Долганова

Происшествия
Тринадцать человек пострадали в аварии с «газелью» в Волгоградской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Волгоградская область, Городищенский район Карта всех событий

Тринадцать человек получили травмы в результате опрокидывания «газели» в Волгоградской области. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в Городищенском районе на трассе Москва — Волгоград. Водитель «газели» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В момент происшествия в автомобиле находилось 14 человек. Ранее полиция сообщала об 11 пострадавших. Позднее стало известно, что травмы получили 13 пассажиров.

По данным ведомства, микроавтобус не был маршрутным, водитель перевозил граждан в частном порядке. В «газели» ехали трудовые мигранты без документов на руках.

На место случившегося выехало руководство УГИБДД по региону, передает РИА Новости.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием иномарки и «газели». Автомобили столкнулись на востоке Москвы.

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