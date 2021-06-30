Разработки по улучшению городской среды представили в рамках программы «Мой район»
Разработчики представили на выставке «Город: детали» инновационные изобретения, касающиеся улучшения городской среды. Технологии разрабатывались на мероприятии в рамках программы мэра Москвы «Мой район».
В компании YAIP придумали интерактивные футбольные ворота Sutu. Игра с визуальными и звуковыми эффектами помогает участникам развивать ловкость и выносливость, считают разработчики. В компании также создали уникальный игровой комплекс Sona, в который входят игровые и музыкальные программы, подходящие в том числе для маленьких детей.
Для маломобильных горожан в столичной компании BM Group разработали интерактивный экран с навигацией и справочной информацией. Оборудование можно установить на улицах или в парках. Оно дополнено аудиосистемой и тактильным экраном для слабовидящих. Кроме того, возле экрана есть подставка для горожан, которые пользуются коляской.
За лучшие работы по улучшению городской среды можно проголосовать с 26 июня по 4 июля на сайте проекта.