Космические экскурсии-квесты на ВДНХ пройдут бесплатно

Фото: пресс-служба центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает взрослых и детей пройти экскурсии-квесты «В поисках отважной Кусачки» и «Школа юных космонавтов». Программа стартует 1 июля и будет идти весь месяц, кроме восьмого числа, понедельников и выходных.

В ходе экскурсии-квеста участникам предстоит отправиться в космическое путешествие, чтобы разыскать Кусачку — собаку-рекордсмена по полетам в космос. Ребята узнают о полетах живых организмов на орбиту, подвиге Юрия Гагарина, космических кораблях и изучат планеты Солнечной системы. А чтобы добраться до финиша, им предстоит разгадать загадку от Лайки.

Экскурсия-квест «Школа юных космонавтов» расскажет ребятам о «звездных» профессиях. Участники узнают, каким должен быть настоящий космонавт, познакомятся с устройством ракеты, проверят знания о космосе, попробуют себя в качестве дизайнеров скафандра и пройдут физическую подготовку.

Участие в экскурсиях бесплатное, по предварительной регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.