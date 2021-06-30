Изувеченную женщину с проломленной головой нашли на западе столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

Скорая помощь доставила в больницу сильно избитую женщину, которую обнаружили на западе столицы. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Врачи увезли изувеченную женщину с Ельнинской улицы. В медучреждении у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и множественные ушибы. Личность потерпевшей пока не установлена, на вид ей 40-45 лет.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как в пятницу, 25 июня, двое мужчин избили третьего в квартире одного из домов на Шоссейной улице. Пострадавший скончался от полученных травм.