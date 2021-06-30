Новых победителей розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации объявят в Москве

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Имена пяти новых победителей розыгрыша автомобилей в рамках программы стимулирования вакцинации станут известны в среду, 30 июня. Счастливчиков выберут среди москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 21 по 27 июля.

Розыгрыш начнется в 19:10 в прямом эфире телеканала «Москва 24». После эфира организаторы сами свяжутся с победителями.

Обладателей машин определяют методом случайного выбора. Следующие победители будут объявлены 7 и 14 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что первые пять москвичей получили ключи от автомобилей после победы в розыгрыше среди вакцинировавшихся от коронавируса.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Среди москвичей разыграют автомобили марки Renault Logan стоимостью примерно миллион рублей. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».

Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье. Проверить выигрыш можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.