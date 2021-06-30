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Светлана Разворотнева: Я предлагаю комплекс мер, который поддержит семьи и даст новые возможности нашим детям

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Я предлагаю комплекс мер, который поддержит семьи и даст новые возможности нашим детям
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева предлагает создать в столице собственный наивысший стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в столичном регионе: из практики омбудсмена Москвы». В брифинге также приняли участие уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева и уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

Пандемия коронавируса и ограничения, с которыми столкнулись жители нашей страны и планеты в целом, вынуждают иначе взглянуть на меры социальной поддержки граждан. Ущерб, нанесенный мировой экономике, экономике нашей страны и практически каждому рядовому жителю России, велик. Наиболее уязвимыми в ситуации подобной социальной и экономической турбулентности оказались семьи с детьми.

Светлана Разворотнева предлагает комплекс мер, который поддержит семьи и даст новые возможности детям фактически с момента их рождения и до вхождения во взрослую жизнь вне зависимости от финансовых возможностей родителей.

Некоторые свои инициативы она озвучивала ранее, например, строить и привлекать жилой фонд для социального найма и ввести субсидий на съем квартир для малоимущих семей, тратящих на аренду жилья большую часть своего дохода. Предоставить детям возможность бесплатного проезда до места учебы и отдыха в летних лагерях, вернуть безвозмездную продленку в школы и кратно увеличить количество целевых мест в учебных учреждениях, чтобы молодежь могла бесплатно получать образование. А также обеспечить московские районы новыми и современными спортивно-досуговыми центрами, бассейнами. Занятия в них должны быть бесплатными.

— Хорошо бы, чтоб все это было на безвозмездной основе, но такие возможности не всегда есть. Я думаю, Москва могла бы создать свое ноу-хау. Хотя бы за один кружок или секцию, если родители за нее платят, город может возвращать эти деньги родителям, — заявила Разворотнева.

Кроме того, она призывает создать на портале mos.ru единую точку доступа ко всем видам социальной помощи для детей и молодежи, чтобы после введения минимальной информации о семье, заявитель смог ознакомиться со всеми предложениями о социальной поддержке. Получить эту помощь будет возможно «нажатием одной клавиши». При этом, по мнению правозащитницы, все полагающиеся по статусу просителя льготы должны предоставляться в комплексе, а не на выбор.

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