Более 1,5 миллиона вопросов поступило от россиян к прямой линии с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило 1,5 миллиона. Об этом в среду, 30 июня, сообщает телеканал «Россия 24».

Всего насчитывается 1 574 581 запрос. По телефону свои обращения направили более 675 тысяч граждан, еще 339 тысяч обратились к президенту через СМС. Более 130 тысяч россиян решили отправить вопросы через сайт. Мобильным приложением и социальными сетями воспользовались 106 и 242 тысячи граждан соответственно.

Напомним, президент пообщается с россиянами в формате прямой линии в среду, 30 июня. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Посмотреть трансляцию прямой линии в этом году можно будет на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.