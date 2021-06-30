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Песков сообщил, что Путин работает со всеми обращениями, поступившими на прямую линию

Иван Юминов

Общество
Песков сообщил, что Путин работает со всеми обращениями, поступившими на прямую линию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин работает со всеми обращениями, поступившими от россиян на прямую линию, у него есть полная картина тем, интересующих людей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 30 июня.

— Путин традиционно работает непосредственно с обращениями россиян. Те самые обращения, которые специалисты собирают, — рассказал Песков.

Путин обращает внимание практически на все, у него создается полная картина интересующих россиян тем, рассказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.

Президент пообщается с россиянами в формате прямой линии в среду, 30 июня. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Посмотреть трансляцию прямой линии в этом году можно будет на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.

Всего количество вопросов от россиян к прямой линии с Путиным превысило 1,5 миллиона.

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